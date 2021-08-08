İstanbul'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yan dönen taksinin sürücüsü ile beraberindeki Kaan T. araçta sıkıştı. Kazada Aslı Z. de yaralandı.

Kısıklı Mahallesi'ndeki Ferah Caddesi ile Alemdağ Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Aslı Z'nin kullandığı 34 ASK 13 plakalı otomobil ile Yılmaz D. yönetimindeki 34 TDD 90 plakalı ticari taksi çarpıştı.

İstanbul Üsküdar 'da, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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