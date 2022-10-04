Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı

04.10.2022 08:26
Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı

Üsküdar'da FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştığı tespit edildi. Dershane ile bağlantılı olduğu tespit edilen 40 kişiye operasyon düzenlenirken 35 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershanede FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasının yeniden canlandırmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren organize polisi, dershanenin işletmecisinin örgütle bir bağlantısını tespit edemedi. Ancak organize polisi dershaneyi araştırmaya devam etti.

DERSHANEDE EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, dershanede eğitim veren öğretmenlerin örgütle bağlantılı oldukları, dershanede işe alınan öğretmenlerin referans sistemiyle alındığı ve örgütle bağlantısı olmayan kişilerin çalıştırılmadığı belirlendi. Polis, bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen kararın ardından dershanede görev yapan 40 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Kaynak: DHA

Operasyon, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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