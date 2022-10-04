İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar 'da faaliyet gösteren bir dershanede FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasının yeniden canlandırmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren organize polisi, dershanenin işletmecisinin örgütle bir bağlantısını tespit edemedi. Ancak organize polisi dershaneyi araştırmaya devam etti.

Kaynak: DHA

Operasyon, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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