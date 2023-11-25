Üsküdar\'da, Filistin\'de ölen çocukların isimleri uçurtmaya bağlanarak uçuruldu

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazıldığı 6 bin kağıt güvercin, Türk bayraklı uçurtmanın ipine bağlanarak uçuruldu.

Üsküdar Sahili'nde İHH, TÜGVA, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Ensar Vakfı, Eğitim-Bir-Sen, ÜSİMDER, Verenel Derneği, YediHilal Derneği, Fütüvvet Eğitim Tesanüd ve Araştırma Vakfı, Safa Vakfı ve TİYEMDER'in katkılarıyla etkinlik düzenlendi.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan çocukların da katıldığı etkinlikte, Filistin'deki saldırılarda ölen çocuklarının isimlerinin yazıldığı 6 bin kağıt güvercinin bağlandığı Türk bayrağı şeklindeki uçurtma uçuruldu.

Türk Uçurtma Takımı kaptanı Mehmet Naci Aköz, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımı tüm dünyaya haykırmak ve Filistinlilerin yalnız olmadığını hatırlatmak istediklerini söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük çocuk katliamı yaşandığını belirten Aköz, "Filistin'de yaşanan katliamlara ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla kuvözdeki bebeklerden sokaktaki oyun oynayan çocuklara kadar şehit edilen 6 bini aşkın yavrumuz için isimlerinin yazıldığı 6 bin kağıt güvercini uçurtmamızın ipine bağlayarak Gazze'ye doğru uçuruyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Gazze'de barışın, özgürlüğün ve çocuk masumiyetinin sembolü uçurtmalar uçmalı, bombalar değil." ifadelerini kullandı.