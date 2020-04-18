ÜSKÜDAR'DA FIRINCILAR SOKAK SOKAK GEZİP EKMEK SATTI - Son Dakika

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ardından, Üsküdar'da fırıncılar araçlarına yükledikleri ekmekleri evlere ulaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta da 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Vatandaşlara sokağa çıkma yasağı var ama fırıncılar işbaşında. Üsküdar'daki bir fırında üretilen ekmekler, sabahın erken saatlerinde araçlara yüklendi. Araçlarla sokak sokak gezen fırıncılar, 'Sıcak ekmek geldi" diye bağırarak satış yaptı. Valide-i Atik Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda kişi ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimileri ise sokağa inerek araçtan ekmek satın aldı.

"BİRİMİZ PARA ALIŞ-VERİŞİ YAPIYORUZ BİRİMİZ EKMEK VERİYORUZ"

Fırıncı Mehmet Eyüp Küpeli, "Biraz zor oluyor tabii. Ama insanların bu zor gününde, elimizden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yani çabalıyoruz, sabah 6'dan akşam 9-10'a kadar buradayız" dedi. Küpeli, "İnsanları mağur etmiyoruz. Sabah 7'de başladık. Hala devam ediyoruz. Akşam saatlerinde de devam edeceğiz. Hijyene önem veriyoruz. Ben parayı alıp veriyorum, yanımdaki arkadaşım ekmeği veriyor. Sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVDE KENDİMİZ YAPMAYA ALIŞTIK AMA BÖYLE RAHATLIK OLUYOR"

Ekmek alan Hülya Topçu, 'Evlere kapandık sağlığımız için buna mecburuz. Ekmeği evde kendimiz yapmaya alıştık artık ama böyle tabii rahatlık oluyor. Memnunuz" şeklinde konuştu.

'HERKES EVİNDE KALSIN, EKMEĞİ AYAĞINA GELİYOR"

Recep Baş ise, 'Gayet güzel bir uygulama. Bu şartlarda herkes evde kalsın, ekmeği ayağına geliyor" dedi.

Öte yandan bazı fırınların, motokurye ile de evlere ekmek ulaştırdığı görüldü.