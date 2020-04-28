ÜSKÜDAR'DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ - Son Dakika

Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ramazan pidesi gramajlarıyla ilgili denetim yaptı. Pidelerde gramajın eksik olduğu tespit edilen bir fırına idari ceza kesildi.

Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda pide satışları devam ediyor. İstanbul'da bu sene 350 gram ramazan pidesinin satış fiyatı 3 lira olarak belirlendi. Pide fiyatları fırınlarda gramaja göre farklılık gösteriyor. Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları dolaşarak ramazan pidesi gramajıyla ilgili denetim yaptı. Ekipler denetimde hassas tartı kullanarak pidelerin gramajını kontrol etti. 400 gram ramazan pidesinin 4 liraya satıldığı bir fırında yapılan denetimde bazı pidelerin gramajının 400 gramın altında olduğu tespit edildi. Ekipler fırın sahibi ve çalışanlarını uyararak tarifeye uyulması gerektiğini söyledi. Fırın sahibine eksik gramaj nedeniyle idari ceza kesildi.

"NORMALDE ÇOK DİKKAT EDİYORUZ AMA BU SEFERLİK OLDU"

İdari para cezası kesilen fırının sahibi, "Biz normalde çok dikkat ediyoruz ama bu seferlik oldu. Makine nedeniyle önüne geçemiyorsun. Makine bazen gramajları kaçırıyor. İnanın biz gramajın üzerinde ekmek ve pide üretiyoruz. Yani 400 gramın üzerinde. Bundan sonra bu işin sıkı takipçisi olacağım" şeklinde konuştu.

"GRAMAJ EKSİK ÇIKTI"

Gıda Mühendisi Ayşe Nihan Gündüz, "Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki pidelerin gramajları ve satış fiyatlarıyla ilgili bir denetim yaptık. Hem biz Üsküdar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hem de Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir denetim yaptık. Yaptığımız denetim kapsamında bu fırına idari işlem uyguladık. Denetimlerimiz yedi gün aralıksız devam ediyor. Fırınların pide satışıyla ilgili gramajı olması gerekiyor. Bu fırın 400 gram pideyi 4 liraya satıyor. Ama gramaj eksik çıktı. O nedenle idari işlem uyguladık" şeklinde konuştu.