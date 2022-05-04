Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu - Son Dakika
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Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu

04.05.2022 18:13

Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu Üsküdar sahilinde arkadaşlarıyla gezip deniz kıyısında fotoğraf çektiren bir vatandaş, arkadaşlarıyla şakalaşırken denize düştü.

Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu

İSTANBUL - Üsküdar sahilinde arkadaşlarıyla gezip deniz kıyısında fotoğraf çektiren bir vatandaş, arkadaşlarıyla şakalaşırken denize düştü. Ekipler tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Üsküdar'da sabaha karşı arkadaşlarıyla gezen Erdem Çağlar fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi sahiline geldi. Deniz kenarında arkadaşlarıyla fotoğraf çekilen ve şakalaşan 21 yaşındaki Erdem Çağlar dengesini kaybederek denize düştü. Sabah saatlerinde yaşanan olayda denize düşen Çağlar'a arkadaşları tarafından yardım istendi. Olay yerine yakın olan camide görev yapan camii imamı tarafından polis ekiplerine haber verildi. Bir süre boğulmamak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya dayanamayarak kısa sürede denizde gözden kayboldu. Sahil güvenlik, deniz polisi ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bölge esnafı Ayhan Kasap "Sabah üç tane arkadaş geliyorlar buraya, şakalaşırken bir tanesi denize düşüyor. Cami hocamızın anlattığına göre sabah namazını kıldırmış seslerin geldiğini duymuş. Sesleri duyduktan sonra hocamız telefon açmış sahil güvenlik ve polis ekiplerine. Onlar da geldi sabah saatlerinde müdahale ettiler. Şimdi de tekrar çalışmalar devam ediyor. Ceset hala bulunamadı.' dedi.

Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu - Son Dakika


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