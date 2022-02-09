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Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi - Son Dakika

Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi

09.02.2022 11:05
Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi

Acıbadem Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, freni boşalan minibüs bulunduğu rampadan E-5 karayolunun kenarındaki ağaçlık alana doğru uçarak, ağaca asılı kaldı.

Üsküdar'da Acıbadem Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kaza, minibüs duraklarında gerçekleşti. İddiaya göre park halinde olan 34 M 2679 plaka plakalı hatlı minibüsüne binen sürücü, kontağı çevirip minibüsü çalıştırdığında frenlerin tutmadığını fark etti. Kaymaya başlayan minibüs, E-5 karayolu yanında bulunan ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi ile daha büyük bir kazanın yaşanması önlendi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine geln itfaiye ve polis ekipleri, minibüsün E-5 karayoluna kayma ihtimalini karşılık yoldaki trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Ağaca takılı halde rampada kalan minibüs ise kurtarıcı aracı ile müdahale edilerek bulunduğu yerden çekildi.

Olay yerinde bulunan Ak Parti Üsküdar Ünalan Mahallesi Başkanı Nurettin Alagöz, "Burası minibüs durağı. Aracın el freni boşalıyor. Ağaca takılı kaldı. Ufak çapta maddi hasar olsa da bir can kaybı ya da yaralanma yok" dedi.

Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi
Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi
Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi
Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi
Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi
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Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, Minibüs, Üsküdar, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da freni boşalan minibüs E-5 kenarında ağaca çarparak durabildi - Son Dakika
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