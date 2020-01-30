Üsküdar'da gecekondu yangını - Son Dakika
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Üsküdar'da gecekondu yangını

6 saat önce

Üsküdar'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküdar'da gecekondu yangını, System.String[]

Üsküdar'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yavuztürk Mahallesi Efendi Sokak'ta bulunan bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, gecekondunun yanındaki binada oturan ve yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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