Üsküdar'da gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? - Son Dakika

11 Kasım 2021 tarihinde saat 00.50'de iki sevgilinin, sokakta sarıldıkları ve ele ele oldukları gerekçesiyle Üsküdar Vapur İskelesi'ne yürüdükleri sırada bir mekanda oturan kişilerin saldırısına uğradıkları iddiası gündem yarattı.

"BURADA CAMİLER VAR, SİZ MÜSLÜMAN DEĞİL MİSİNİZ?"

"Taciz ve darp edildik" diyen Gökçe isimli genç kız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırganların "'Burada camiler var. Siz burada böyle sarılamazsınız' diyerek hakaret etmeye, 'siz Müslüman değil misiniz' gibi sözlerle bizi taciz etmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

ERKEK ARKADAŞINA YARDIM ETTİĞİNDE YERDE SÜRÜKLENDİ

Erkek arkadaşının 4 kişi tarafından darbedildiğini, erkek arkadaşına yardım etmek istediğinde ise grup içerisinden bir kişi tarafından sürüklendiğini belirten genç kız "Ertesi gün polisin kamera incelemesi ve araştırması sonucu saldırganların tamamının bu işletme ve onların mahalleden çevresi olan kişiler olduklarını öğrendik" açıklamasını yaptı.

"KENDİMİ ASLA GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

"Üsküdar'da ikamet eden 24 yaşında bir kadın öğrenciyim" diyen genç kız, "Ben her gün evime giderken önünden geçtiğim yerde bu adamlar oradayken evime nasıl gideceğimin endişesini taşıyorum. Kendimi asla güvende hissetmiyorum." diye konuştu.