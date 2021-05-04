Son dakika haber! ÜSKÜDAR'DA GİYSİ TOPLAMA KUTUSUNA GİRİP ÇIKAMAYAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika haber! ÜSKÜDAR'DA GİYSİ TOPLAMA KUTUSUNA GİRİP ÇIKAMAYAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
04.05.2021 02:02
Son dakika gündem haberine göre Üsküdar'da giysi toplama kutusuna giren kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar'da giysi toplama kutusuna giren kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22: 40 sıralarında Üsküdar, Harem İskelesi Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar çıkamadı. Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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