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ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ

16.09.2021 12:06

Sarı şeridin üzerine otobüs durağı konulmuşHaber Alper KORKMAZ Kamera Hami YEŞİLYURT-Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da otobüs durağı görme engelliler için yere konulan sarı şeridin üzerine yapıldı.

Sarı şeridin üzerine otobüs durağı konulmuş

Haber Alper KORKMAZ Kamera Hami YEŞİLYURT-Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da otobüs durağı görme engelliler için yere konulan sarı şeridin üzerine yapıldı. Yolda yürümekte zorluk çeken engelliler, bunun sadece bir örnek olduğunu ve günlük yaşantılarında buna benzer pek çok engelle karşılaştıklarını dile getirerek, başta yetkililer olmak üzere herkesten daha duyarlı davranmalarını istiyor.

Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde yakın zamanda otobüs durağı yapıldı ancak durak konulurken, görme engelliler unutuldu. Durak görme engellilerin yön bulmasına ve daha güvenli yürümelerine yardımcı olan sarı şeridin üzerine yapıldı. Sarı şeridi takip ederek kaldırımda yürüyen görme engelliler, aniden karşılarına çıkan durak nedeniyle zorluk yaşıyor. Durağın günlük hayatta karşılaştıkları engellerden sadece biri olduğunu söyleyen engelliler, özellikle son dönemde sayıları giderek artan ve yol kenarlarına ya da direklere bağlanan elektrikli scooterların da kendilerine büyük zorluk yaşattığını dile getiriyor. Yine metrolarda kendileri için bariyer olmaması ile sarı şeritlerin yetersiz kalması ile ilgili yetkililerin daha duyarlı davranmasını beklediklerini dile getiriyor.

DURAĞI ÇOK GÜZEL DÜŞÜNMÜŞLER, BİZ ENGELLİLERİ DÜŞÜNMEMİŞLER

Günlük hayatta birçok engelle karşılaştığını söyleyen, doğuştan yüzde 90 görme engeli bulunan Murat Tokaç, özellikle sarı çizgilerle ilgili büyük sorun yaşadıklarını söyledi. Tokaç, Sarı çizgilerin üzerine durak yapılması, araç park edilmesi, ücret iade cihazlarından biz zorluk yaşamaktayız. Burada şu anda durağa gelirken ağaca çarptım, yine durağa gelirken durağın camına tosladım. Burada şu anda bu sarı çizginin durması gerekir. Normalde burası tam ayağımın dibinde veya biraz daha geride sarı noktalar olması gerekir ki, ben burada bir engel olduğunu bileyim. Ancak bu sarı çizgi devam etmektedir. Benim için bu sarı çizginin devam etmesi demek 'bu yolun devamı var' demektir. Ben bu yolu devam etmek zorundayım. Bu bir sarı nokta yani benekli diye tabir edilen sarı noktalar olması gerekir ki, ben de burada bir engel olduğunu bileyim. Gördüğünüz gibi durak var. Durağı koymuşlar, sağ olsunlar çok güzel düşünmüşler. Biz engellileri düşünmemişler. Biz engelli vatandaşlar olarak bunların önlenmesini istiyoruz diye konuştu.

BİZİM HAYATIMIZI ZORLAŞTIRAN GÖRENLER

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Sekreteri Bilal Bayrı da hizmet götürülürken dernek ve örgütlerin de fikrinin alınması gerektiğini vurguladı. Sarı şeritlerin yetersizliğine dikkat çeken Bayrı, Aslında görme engellilik, toplumsal olarak baktığınız zaman zor gibi gözüküyor ama aslında bizim hayatımızı zorlaştıran görenler mi diyeyim artık veya işi bilmeyenler mi diyeyim. Çünkü hizmet getirirken aslında hangi gruba hizmet götürecekseniz o ilçenin, o ilin engelli dernekleri var. Aslında onlara sorarak, örgütlerin fikrini alıp birlikte yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Gündelik hayatta bizler de dışarı çıkıp sizler gibi yaşamımızı sürdürmek zorundayız. İşe gitmek zorundayız. Arkadaşımızla buluşmak zorundayız. Maalesef sokağa çıktığımız zaman işte kabartma yolu takip ediyorsunuz, bir noktaya kadar göze gözüken yerlere kadar yapıyorlar. Ara sokaklar veya böyle göze gözükmeyen yerlerde de tamamen boşta kalıyorsunuz dedi.

ELEKTRİKLİ SCOOTERLARA DİKKAT ÇEKTİ

Elektrikli scooterların son dönemde yaygınlaştığını söyleyen Bayrı, Vatandaş biniyor, gördüğü direğe bağlıyor. Haliyle bu kabartma yola da denk geliyor, trafik lambasına da denk geliyor. Arkadaş lambanın düğmesine basacak. Tabii orada bir şey olduğunu hiçbir zaman düşünmüyor. Bakıyor ayağı bir yere vurdu. Buna benzer ayağını çatlatan, kıran veya düşen arkadaşlar oldu. Yani yetkililerden rica ediyorum, bunlara biniyorlarsa aynı arabalar gibi bir toplama yeri veya bir park yeri oluşması gerekiyor diye konuştu.

Metrolarda da büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Bayrı, Özellikle Kadıköy-Tavşantepe'de metrolarda kesinlikle bariyer sistemi yok. Pendik'te birkaç kere arkadaşlar düştü. Biz yetkili arkadaşlardan buralara bariyer yapılması için talepte bulunduk ama maalesef maddiyat insan hayatının üstünde olduğunu gördük. Bir yıl önce Ankara'da bir arkadaşımız düştü ve gerçekten trenin altında kaldı feci şekilde canını verdi dedi. Durağı gören vatandaşlar da tepki göstererek Görünce şaşırdım. Engellileri hiçe sayan bir anlayış diye konuştu.

ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ
ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ
ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ
ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ
ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ
ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ
ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ
ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ

Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA GÖRME ENGELLİLERE OTOBÜS DURAĞI ENGELİ - Son Dakika
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