ÜSKÜDAR'DA HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

6 saat önce

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor.

ÜSKÜDAR'DA HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ, System.String[]
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.

Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos  yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi  soğuk havada denize atladı. İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu.  Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

Görüntü dökümü

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-Ayinden görüntü

-Kortejden görüntü

-İskeleye gelmesi

-Haç denizden  çıkarma

-Altın haç kolye verilmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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