Üsküdar'da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Üsküdar'da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi

07.10.2022 18:20
Üsküdar'da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Üsküdar'da inşaat alanına hafriyat döken kamyonun üzerine devrildiği otomobilde, ağır hasar oluştu.

Üsküdar'da inşaat alanına hafriyat döken kamyonun üzerine devrildiği otomobilde, ağır hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi Kısmet Sokağı'nda inşaat alanına duvar dolgusu için toprak döken 34 KM 6669 plakalı kamyon, dorsesinin yükselmesiyle sokakta park halindeki 34 BBA 391 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen kamyonun kasasında bulunan toprak sokağa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon devrildiği sırada şoför mahallinde bulunan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Park halindeki otomobilde büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Sokağa dökülen toprak, iş makinesi yardımıyla toplandı.

Devrilen kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Üsküdar'da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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