İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon devrildiği sırada şoför mahallinde bulunan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

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