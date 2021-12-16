Üsküdar'da "Haluk Dursun Kütüphanesi" açıldı (2) - Son Dakika

İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un doğum gününde adını taşıyan kütüphane Üsküdar'da açıldı.

Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası içerisinde belediye tarafından projelendirilen "Haluk Dursun Kütüphanesi"nin açılış programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Dursun'un hayatını anlatan videonun izlenmesiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada kütüphanenin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrenmeye, öğretmeye, ülkesine ve milletine hizmet üretmeye adanmış bir ömrün adı, bugün burada bir kez daha kendisine yakışan bir eserle bütünleşiyor. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun gençlerin önünü açmaya, onların özgüvenli, donanımlı, sorumluluk alan ve fark yaratan bireyler olmasını sağlamaya çok önem veriyordu." dedi.

Bilginin ve ilim sahiplerinin asırlık mirasına ev sahipliği yapan kütüphaneleri çok önemsediklerine işaret eden Ersoy, "Yine bu yüzden kütüphaneleri hayatınızın her anında karşınıza çıkabilecek şekilde yaygınlaştırıyoruz. Bununla da yetinmeyip vaktinizi en verimli şekilde geçirebileceğiniz bir anlayışla kütüphaneleri sosyal yaşam alanları, sergilerle, atölyelerle, eğitim ve etkinliklerle zamana değer katacak mekanlar haline getiriyoruz." diye konuştu.

İnşa edilen hemen her eserde kütüphane olmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, İstanbul AKM bünyesinde de opera ve tiyatro salonu, sinema, müzik stüdyosu, atölyeler ve sergi salonlarının yanı sıra bir de kütüphane kazandırdıklarını söyledi.

Bakan Ersoy, 2022 yılı sonunda İstanbul'a kazandırmak istedikleri Rami Kışlası Kütüphanesi'nin 51 bin metrekare açık, 36 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul'un en büyük, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacağını bildirdi.

Hizmetin bir yarış olduğunu ve bu yarışın devamlılığını sağlayacak, menzili daima ileriye taşıyacak kişi ve kurumların da önemli olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Üsküdar Belediyesi bu noktada diğer belediyelerin yanında hemen her kuruma örnek olabilecek işlere imza atmıştır ve atmaya devam etmektedir. Nevmekanlar, imza niteliğindeki bu özgün çalışmalar içinde gerçekten göz doldurmaktadır. Bugün de bu silsileye bir yenisini eklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, açılışı yapılan kütüphaneye ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları ifade etti:

"Bu hizmetler, bu eserler sizler için var. Lütfen gelin, faydalanın, kullanın ve değerlendirin. İstekleriniz ve beklentileriniz olursa ifade etmekten çekinmeyin. Bizlere daha iyisi, daha güzeli için rehber olun. Anne babalar, çocuklarınız ile birlikte vakit geçirmek için kütüphaneleri alternatifleriniz içine muhakkak yerleştirin. Gelin birlikte okuyun, birlikte atölyelere katılın, sergileri birlikte gezin. Hem kendinize hem çocuklarınıza yeni kapılar açmış olacaksınız."

"Kütüphanenin Üsküdar'a kazandırılması gençler için çok güzel"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar'daki kültürel zenginliği hissettiklerini belirterek, "Yolumuz hep bir şekilde buradaki kültürel etkinliklere, zenginliklere düşüyor. Bizim de Küçük Çamlıca'da bir Türk Müzik Okulumuz var. Biz de bu zenginliğe destek olmaya çalışıyoruz. Böyle zengin bir kütüphanenin daha Üsküdar'a kazandırılması gençler için çok güzel. Diğer taraftan da Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılması önemli." dedi.

Fuat Sezgin Vakfı'ndaki çalışmalara da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlere, çağımızda aramızda büyük insanların olduğunu bilmek, onlar gibi olmaya çalışmak önemli. Haluk Dursun hoca gibi değerli insanların da aramızda yaşadığını ve kötülüklerin olduğu bir dönemde iyi insanların olduğu, iyiliklerin olduğunu, gelecekle ilgili kaygılanırken aslında gelecekle ilgili birçok güzel şeylerin parçası olabileceğini anlamaları gerekiyor. Bu açıdan Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılmasının, Üsküdar'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ise Haluk Dursun hocanın dostları olarak olağanüstü sevinçli olduklarını belirterek, "Bana da 'Haluk Hoca için bir şey yapacağız, ne yapalım en güzel' diye sorsalar, bana değil bütün arkadaşlarımıza sorsalar, istisnasız böyle bir mekanın yapılmasını isteriz." dedi.

Kütüphanenin Haluk Dursun hocaya çok yakışan bir mekan olduğunu dile getiren Bilgili,"Onun için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben şahsen 35 yıllık bir Üsküdarlıyım. Böyle bir mekandan dolayı çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

"Bu güzel kütüphaneyi gençlerimize armağan ediyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise böyle güzel bir kütüphaneyi özellikle gençlerin hizmetine sunmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Haluk Dursun'un aydınlık bir Türkiye inşa etmek için çalışan ve Türkiye'yi sevdiren bir kültür insanı olduğunu dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Haluk hocamızın idealinde her şeye hep güzel tarafından bakmak vardır. Biz Türkiye'nin hikayesi hep anlatılsın istiyoruz. Bunun tek yolu var, yeni Haluk Dursunlar yetiştirmek. İşte bu kütüphaneleri 7 gün 24 saat açık tutmak, o idealleri yakalamaktır."

Haluk Dursun hoca için üniversitelerin, kütüphanelerin, sokakların, bozkırların birer mektep olduğunu vurgulayan Türkmen, "O da işte bu güzel Türkiye mektebinden mezun oldu. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak merhum hocamızın anısını yaşatmak, ismini yaşatmak, ideallerini hep canlı tutmak için bu güzel kütüphaneyi milletimize, özelde gençlerimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Hilmi Türkmen, konuşmasını kütüphanenin hizmete açılmasına katkı sağlayan herkese ve desteklerini esirgemeyen Kalyon Vakfı'na teşekkür ederek sonlandırdı.

Açılışa, merhum Haluk Dursun'un eşi Gülşen Dursun, kızı Nilay Dursun, iş adamı Mehmet Kalyoncu ve akademisyenlerin yanı sıra Dursun'un sevenleri ve talebeleri katıldı.

Açılış programının ardından Göksel Baktagir tarafından enstrümantal müzik dinletisi icra edildi.

Daha sonra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Coşkun Yılmaz'ın yönettiği anma programına ise Beşir Ayvazoğlu, Doç. Dr. Enes Bayraklı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Mustafa Sabri Büyükaşçı ve Prof. Dr. Azmi Özcan konuşmacı olarak katıldı.

Haluk Dursun Kütüphanesi hakkında

İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adını taşıyan kütüphane, zengin kaynak çeşitliliği ve sosyal olanaklarıyla gençlerin eğitimlerini destekleyecek.

Toplam 40 bin baskılı, 25 bin dijital kitabın yer aldığı Haluk Dursun Kütüphanesi, aynı anda 200 gencin ders çalışmasına imkan sağlayacak.

Gençlerin 7 gün 24 saat ders çalışabilecekleri ve sınavlara hazırlanabilecekleri çalışma ortamı da sağlayan kütüphanede çay, simit, çorba ve kek gibi ikramlar yapılacak.