Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı-1
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHAÜsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA Üsküdar
'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis
olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
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