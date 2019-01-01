Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı(1)
1 saat önce
ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis
olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
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