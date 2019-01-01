Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı-2

Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı-2

32 dakika önce

*Şüpheli çantanın içinden kıyafet çıktı.

Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı-2, System.String[]
*Şüpheli çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin şerit çekmesi

-Bomba imha ekipleri

-Çantadan görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Haydarpaşa, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üsküdar, Güncel
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