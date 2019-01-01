Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı (2)

Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı (2)

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Üsküdar'da Hastanede Önünde Şüpheli Paket Alarmı (2), System.String[]
ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

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