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ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR (1)

18 dakika önce

Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAÜsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR (1), System.String[]

Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Hastaneden görüntüler
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:31 Kaynak: DHA
İstanbul, Üsküdar, Güncel
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