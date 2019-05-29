ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR (1)
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Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAÜsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:31 Kaynak: DHA
Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneden görüntüler
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