Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye ediliyor (1)
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Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye ediliyor (1)

15 dakika önce

ÜSKÜDAR'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye ediliyor (1), System.String[]
ÜSKÜDAR'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:36 Kaynak: DHA
Han, Sultan Abdülhamid, Güncel
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