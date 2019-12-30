Üsküdar'da her okula bir sokak köpeği projesi devam ediyor - Son Dakika
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Üsküdar'da her okula bir sokak köpeği projesi devam ediyor

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılmış olan "Her Okula Bir Sokak Köpeği" adlı sosyal sorumluluk projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Üsküdar'da her okula bir sokak köpeği projesi devam ediyor, System.String[]

Üsküdar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılmış olan "Her Okula Bir Sokak Köpeği" adlı sosyal sorumluluk projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında şimdiye kadar Üsküdar sınırları içerisinde bulunan 13 okula birer sokak köpeği sahiplendirildi. Bu hafta da "Her Okula Bir Sokak Köpeği" projesi kapsamında minik dost 'Titrek' Güzeltepe Mahallesinde bulunan Fatih Ortaokulunun talebi doğrultusunda öğrencilere hediye edildi.


Okulda gerçekleştirilen törende Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Fatih Ortaokulu eğitim kadrosu ve öğrencilerine hitap ettiler.


Başkan Türkmen konuşmasında, "Sevgili çocuklar, hayvansever olmak, doğayı seveni sevmek bizim hem inancımız hem de geleneklerimizin gereğidir. Artık okulumuzda çok özel bir misafirimiz, bir minik bir dostumuz var. Tören öncesi okul müdürümüze ve öğretmenlerimize sordum. Onu çok sevdikleri ve ismini 'Titrek' olarak düşündüklerini belirttiler. ve artık o size emanet. Zaten biliyorsunuz hayvanları ve doğayı sevmeyen insanları da sevemez. Üsküdar Belediyesi olarak özellikle son yıllarda sokak hayvanları ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Minik Dostlar kliniğimiz ve ambulansımız var. Sokakta yaralanan ve hastalanan minik dostlarımıza anında müdahale yapıp kliniğimizde tedavi ediyoruz. Günlük yaklaşık 40-50 ameliyat yapıyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu projeyi bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Aynı zamanda her Pazartesi bayrak töreni için gittiğimiz okullara minik dostlarımızı hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.


Törenin ardından Başkan Türkmen ve yetkililer sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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