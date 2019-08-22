Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da hırsız-polis kovalamacası kamerada
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Üsküdar'da hırsız-polis kovalamacası kamerada

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli polisin kovalamacası sonrasında yakalandı.

Üsküdar'da hırsız-polis kovalamacası kamerada, System.String[]


ÜSKÜDAR'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli polisin kovalamacası sonrasında yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Anıtlar Sokakta bulunan bir markette 15 Ağustos'ta meydana geldi. Gece saat 04.30 sıralarında markete hırsız girdiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, marketten çıkan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Erguvan Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli kaçarken iki polis memuru peşinden koşuyor. Polis memurları bir süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına alıyor. Şüphelinin kaçtığı yolda ve üstünde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 11 mermi, bin 40 lira para, kar maskesi ile eldiven ele geçirildi. Şüpheli Yücel B.(39)'nin yapılan sorgulamasında, 'Resmi belgede sahtecilik', Tehdit ve Yağma', 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

- Kenarlı
Üsküdar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:16 Kaynak: DHA
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