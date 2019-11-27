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Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

7 saat önce

Üsküdar'da "evden hırsızlık" yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]

Üsküdar'da "evden hırsızlık" yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleşen 3 hırsızlık olayına ilişkin şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Maşallah T. ve yaşı küçük H.Y. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin 2 dizüstü bilgisayar, 1 telefon, 1 elektronik kol saati, 2 tablet bilgisayar ve girdikleri binanın apartman yöneticisinin bin 900 lira ve 150 avro parasını çaldıkları tespit edildi.

Emniyet ekipleri, Maşallah T. ve H. Y'yi çalıntı bir araçla yakaladı. Şüphelilerden H.Y'nin 32, Maşallah T'nin 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Yaşı küçük H.Y. teslim edildiği Üsküdar Çocuk Büro Amirliğinden serbest bırakılırken, Maşallah T. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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