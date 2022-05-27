Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

27.05.2022 16:18
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

3. Islık Dili Tanıtım Günleri, Üsküdar 'da gerçekleştirildi.

3. Islık Dili Tanıtım Günleri, Üsküdar 'da gerçekleştirildi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eğitmenlerin ıslık dili eğitimi verdiği etkinlikte kemençe eşliğinde horon oynadı.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Islık Dilini tanıtmak amacıyla Üsküdar'da tanıtım programı gerçekleştirdi. 3. Islık Dili Tanıtım Günleri Programı çerçevesinde toplanan dernek üyeleri, toplu ıslık gösterimi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşlarında ilgi gösterdiği etkinlikte kemençe eşliğinde horon oynandı. Islık dilini merak eden vatandaşlar konuyla ilgili eğitmenlerden bilgi aldı.

"Gelecek kuşaklara aktarmak için faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz"

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, "Güzel ilçemiz, Üsküdar'ımızda bugün Islık Dili Tanıtım Günleri ve Programını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi ıslık dili, kültürü yakın zamanda 6 Aralık 2017 tarihinde UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girdi. Bu da bizim Türkiye'miz için önemli bir kültürel başarı oldu. Biz her sene ıslık dili kültürünü tanıtmak, yaşatmak için etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin başında en önemlisi ıslık dili festivali geliyor. Bunun yanında da ıslık dili tanıtım günleri düzenliyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde. Amacımız da ıslık dilini tanıtmak. Türkiye ve dünyaya tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak için faaliyetlerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Bodrum'da bu yıl 'yüzen oteller' turizm hareketliliğini artıracak Bodrum'da bu yıl 'yüzen oteller' turizm hareketliliğini artıracak Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Üsküdar, Turizm, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:23:22. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement