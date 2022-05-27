Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

27.05.2022 22:17
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

3. Islık Dili Tanıtım Günleri, Üsküdar 'da gerçekleştirildi.

3. Islık Dili Tanıtım Günleri, Üsküdar 'da gerçekleştirildi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eğitmenlerin ıslık dili eğitimi verdiği etkinlikte kemençe eşliğinde horon oynadı.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Islık Dilini tanıtmak amacıyla Üsküdar'da tanıtım programı gerçekleştirdi. 3. Islık Dili Tanıtım Günleri Programı çerçevesinde toplanan dernek üyeleri, toplu ıslık gösterimi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşlarında ilgi gösterdiği etkinlikte kemençe eşliğinde horon oynandı. Islık dilini merak eden vatandaşlar konuyla ilgili eğitmenlerden bilgi aldı.

"Gelecek kuşaklara aktarmak için faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz"

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, "Güzel ilçemiz, Üsküdar'ımızda bugün Islık Dili Tanıtım Günleri ve Programını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi ıslık dili, kültürü yakın zamanda 6 Aralık 2017 tarihinde UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girdi. Bu da bizim Türkiye'miz için önemli bir kültürel başarı oldu. Biz her sene ıslık dili kültürünü tanıtmak, yaşatmak için etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin başında en önemlisi ıslık dili festivali geliyor. Bunun yanında da ıslık dili tanıtım günleri düzenliyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde. Amacımız da ıslık dilini tanıtmak. Türkiye ve dünyaya tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak için faaliyetlerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Türkiye, Üsküdar, Turizm, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi - Son Dakika


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