Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı

09.06.2022 11:09

Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı -Silahlı çatışmanın olduğu yerde 52 mermi kovanı bulundu Üsküdar'da araç alım satımı nedeniyle aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olan 2 grup sokakta silahlı çatışmaya girdi.

Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı

-Silahlı çatışmanın olduğu yerde 52 mermi kovanı bulundu

İSTANBUL - Üsküdar'da araç alım satımı nedeniyle aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olan 2 grup sokakta silahlı çatışmaya girdi. İki grubun birbirine kurşun yağdırdığı çatışmada arada kalan iki vatandaş yaralanırken çevredeki 6 araç da kurşun isabet etmesiyle hasar aldı. Olay yerinde 52 adet boş mermi kovanı bulundu. Silahlı çatışmaya giren 6 kişi yakalandı.

Olay, 3 haziran Cuma günü gece saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre aralarında araç alım satımı nedeniyle alacak verecek anlaşmazlığı olan 2 grup sokak üzerinde tartıştı. Tartışma sonrası M.Ç., M.C.D., A.K. ve E.S.T. isimli şahıslar otomobil ile İ.K. ve F.K. isimli şahısların bulunduğu otomobilin yanına geldi. Silahlarını çeken taraflar birbirlerine sokak ortasında adeta kurşun yağdırdı. Taraflar daha sonra araçlarını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

6 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı

Tarafların birbirlerine yağdırdığı kurşunlar çevrede bulunan dükkanlara ve 6 araca isabet ederek hasara neden oldu. Çatışmada arada kalan A.O. ve M.Ö. isimli iki vatandaş kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. O esnada cadde üzerinde olan ve silah seslerinin duyulmasıyla panikleyen vatandaşlar ise kaçışarak kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı.

Vatandaşların olayı emniyet ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde olay yeri inceleme ekininin çalışması için trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinde 52 adet boş mermi kovanı bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

İ.K. ve F.K. 07 Haziran tarihinde olayda kullandıkları 2 adet silah ile birlikte yakalandı. M.Ç., M.C.D., A.K. ve E.S.T. isimli şahıslar ise 08 Haziran tarihinde polis tarafından yakalandı. M.C.D. isimli şahsın üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da husumetli 2 grup birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika
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