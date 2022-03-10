Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı - Son Dakika
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Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

10.03.2022 21:57

Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.

Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Üsküdar'da bir İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle panoda küçük patlamaların ardından yangın çıktı. Kaza sonrası otobüsten inerken patlamalar nedeniyle korku yaşayan yolcular, koşarak uzaklaştı.

Kaza sonrasında yaşananlar ep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı
Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı
Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

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İstanbul, Üsküdar, İETT, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı - Son Dakika
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