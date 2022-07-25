Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki E11 numaralı, 34 JC 6431 plakalı İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken, başka bir servis aracı otobüsü sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyonu kıran sürücü, otobüsün hakimiyetini kaybederek Ünalan yol ayırımındaki bariyerlere saplandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı - Son Dakika

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