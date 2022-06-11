Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

11.06.2022 10:14

Üsküdar'da 4 otobüsün karıştığı trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı.

Üsküdar'da 4 otobüsün karıştığı trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı.

Nuh Kuyusu Caddesi'nde seyreden 34 JD 2996 plakalı İETT'ye ait özel halk otobüsü, sürücüsünün yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesi üzerine, yolun sağında bekleyen 07 AVG 042 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Tur otobüsünün de önünde bekleyen 42 BDS 086 ve 07 AUY 112 plakalı otobüslere çarpması sonucu, 07 AVG 042 plakalı otobüsün sürücü hafif şekilde yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Nuh Kuyusu Caddesi, otobüslerin kaldırılmasının ardından açıldı.

Tur otobüslerinin gezi için Konya ve Antalya'dan geldiği, kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.

Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YORUMLAR
500
Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: AA

Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement