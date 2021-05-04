Üsküdar'da ihtiyaç sahibi binlerce aileye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi tarafından yıllardır ara vermeden devam eden sıcak yemek hizmeti ile yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine ve Covid hastalarına özel hazırlanan menüler yüzlerce ekip tarafından tek tek ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerine ulaştırılıyor.

Üsküdar'da titizlikle yürütülen çalışma ile günde yaklaşık bin aile için hazırlanan yemekler, haftanın 7 günü ekipler tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile kimsesiz yaşlıların evine kadar götürülüp teslim ediliyor. Pandemi sürecinde evinde tedavi olan ve hastaneden yeni çıkmış hastalara da sıcak yemek servisi yapılıyor. İhtiyaç sahibi korona virüs hastalarının yemekleri Üsküdar Belediyesi Aşevi aşçıları tarafından özenle pişiriliyor. Tek kullanımlık folyo kaplarda dağıtımı yapılan yemekler, yağ ve tuz oranı asgari düzeyde tutularak hasta yemeği mantığı ile hazırlanıyor.

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Üsküdar bir Ramazan şehri. Hayat paylaşınca güzeldir. Biz Üsküdar Belediyesi olarak pandemi öncesinde otuz bin, otuz beş bin, kırk bin kişilik sofralara alışmıştık. Günlük olarak alışmıştık. Hayatımızı ve tüm dünyayı etkileyen bu salgın süresince bu sofraları özledik doğrusu. Ama yine biz bu hizmetlerimize devam ediyoruz, bu anlamda Ramazan ayında günlük şu anda beş bin ailemize gördüğünüz bu leziz yemeklerimizden sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşçı Aşkın İrdem "Biz asıl ihtiyaç sahibi, evde hiç yemek yapamayan yaşlılara yemek yapıyoruz. Bunlara özel yemek yapıyoruz, yaşlılar yemeği yapıyoruz. Yağ oranı az, tuzu az, sebze oranı yüksek yemekler yapıyoruz. Tabii bunun yanında pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızı unutmadık. Bunlar bizim her şeyimiz. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL