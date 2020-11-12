ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU

12.11.2020 10:38
ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU, System.String[]

ÜSKÜDAR'da dün sabah saatlerinde ATM'de hijyen amaçlı temizlik yapan görevli, iki farklı ATM'ye yerleştirilmiş bilgi kopyalama aparatlarını fark etti.

ÜSKÜDAR'da  dün sabah saatlerinde ATM'de hijyen amaçlı temizlik yapan görevli, iki farklı ATM'ye yerleştirilmiş bilgi kopyalama aparatlarını fark etti. Polis aparatları incelemek üzere takıldığı yerden söktü.

Üsküdar'da dün sabah saatlerinde ATM'lerde hijyen amaçlı temizlik yapan bir görevli, bir bankaya ait Dr. Fahri Atabey Caddesi ile Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerde farklı bir aparatın takılmış olduğunu fark etti.  Durumdan şüphelenen görevli, hemen polise haber verdi.

APARATLAR İNCELEMEYE ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ATM cihazlarının üst kısmına kullanıcıların şifre ve kart bilgilerini görecek şekilde takılmış kamera ve muhtemelen kameranın kaydettiği görüntüleri başka bir yere aktaran bir aparat buldu. Olay yeri inceleme ekipleri her iki ATM ve çevresinde aparatları takanlar hakkında ipucu bulmak için inceleme yaptı. Aparatlar, ATM'ler üzerinde delil araması yapıldıktan sonra takıldığı yerden sökülerek incelenmek üzere muhafaza altına aldı. Polis ATM'lere bu aparatları yerleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------------İki farklı ATM'ye yerleştirilmiş aparat-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Aparatın takıldığı yerden sökülmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU
ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU
ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU
ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU
ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU

Üsküdar, Polis, ATM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA İKİ ATM'YE YERLEŞTİRİLMİŞ APARAT BULUNDU - Son Dakika


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