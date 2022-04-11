Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

11.04.2022 09:26
Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Üsküdar'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla cadde ortasında kavgaya tutuştu.

Üsküdar'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla cadde ortasında kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncı esnafı olan çalışanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların çığlık atarak uzaklaştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

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Üsküdar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika


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