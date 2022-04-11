ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

11.04.2022 14:53

ÜSKÜDAR'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncılar cadde ortasında kavga etti.

ÜSKÜDAR'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncılar cadde ortasında kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncılar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başaramadı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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