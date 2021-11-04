Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çıkan yangın nedeniyle çöktü - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üsküdar 'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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