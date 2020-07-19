Üsküdar'da iki katlı ahşap binada çökme - Son Dakika

Üsküdar'da iki katlı ahşap binada çökme

ÜSKÜDAR'da iki katlı ahşap binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

ÜSKÜDAR'da iki katlı ahşap binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üsküdar Selami Ali Mahallesi Hamam Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binanın bir kısmında saat 12.00 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, boş olduğu öğrenilen binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri ise termal kamerayla içeride birileri olup olmadığını kontrol etti. Çökme yaşanan bina ve ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.


İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da iki katlı ahşap binada çökme - Son Dakika
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