Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu

16.07.2022 03:29

Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu Üsküdar'da bulunan iki katlı binada yangın çıktı.

Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan bina kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın bilinmeyen bir nedenle saat 02.20 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği bina kullanılmaz hale geldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
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