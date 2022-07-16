ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

16.07.2022 03:52

ÜSKÜDAR'da iki katlı gecekondu alev alev yandı.

ÜSKÜDAR'da iki katlı gecekondu alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevredeki binalara sirayeti önlemek için büyük çaba sarf etti. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 02: 20 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı gecekonduda meydana geldi. Boş gecekondudan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevredeki binalara sirayeti önlemek için büyük çaba sarf etti. İki katlı gecekondu çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi yetkililer tarafından araştılıyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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