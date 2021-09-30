ÜSKÜDAR' DA İKİ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

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Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Üsküdar'da sokak üzerinde ilerlerken, sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobil, yolda yürüyen 1'i kadın 1'i kız çocuğu 2 kişiye çarptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanarak kontrolden çıkan otomobil, önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kazayı görenler yaralıların yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücü Ertuğrul ise polis eşliğinde hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yavuztürk Mahalle muhtarı Ramazan Çukurkaş, "Sitemizden çıkan bir bayan sürücüye ait aracımız aşağıya sağlık ocağına doğru ilerlerken maalesef zannediyorum kontrolünü kaybetti. Önce bir bayana arkasından genç kızımıza çarparak bir facia denebilecek kazaya sebebiyet verdi. Yaralılar şu an hastanede. Ama durumlarının ağır olduğunu biliyoruz. Allah onlara inşallah şifa verir diye temenni ediyorum. Sürücü de hastanede polis kontrolünde. Sürücünün yanında bir de kız çocuğu vardı. Onların durumları iyi. Bir panikle olan kaza diye düşünüyoruz." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, üzerinde daha önce çarptığı Muhterem Çelik ile birlikte hızla ilerlediği, yol kenarında yürüyen Melike Karaca'ya ve park halindeki araca çarptığı görüüyor. Karaca havaya savrulurken, Çelik'in yere düştüğü kameraya yansıyor.