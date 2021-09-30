Son dakika... ÜSKÜDAR'DA İKİ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA ŞOFÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da dün otomobiliyle sokak üzerinde ilerlerken 1'i kadın 1'i kız çocuğuna çarparak ölümüne neden olan şüpheli şoför Tuğba Ertuğrul, çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Şüphelinin savcılık ifadesinde "El ve ayak freni tutmaması üzerine ve yokuş aşağı arabanın hızlanması nedeniyle aracımı durduramadım ve yaşanan olay meydana geldi" dediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Oğlunu okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada aracının hakimiyetini kaybederek önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kaza nedeniyle Çelik ve Karaca hayatını kaybederken Tuğba Ertuğrul, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Tuğba Ertuğrul, burada savcıya ifade verdi.

FRENİN TUTMADIĞINI HİSSETTİM

Şüpheli Ertuğrul'un savcılık ifadesinde 29 Eylül günü oğluyla birlikte evine doğru otomobiliyle seyir halinde olduğunu, yaşadığı sitenin girişinin ise rampada ve sağ tarafında kaldığını söylediği öğrenildi. Ertuğrul ifadesinde "İkametimin bulunduğu siteye girmek için aracımı yavaşlatmak için frene bastım ancak frenin tutmadığını hissettim. Bu esnada hızlı değildim ancak bulunduğumuz yer yokuş aşağısı olduğu için aracım kendiliğinden hızlanmaya başladı. Ben devamlı suretle frene bastım lakin aracın ayak freni tutmadığı gibi çekmiş olduğum el freni de tutmadı. Gitmiş olduğum yol asfalt yol olmasına rağmen bu esnada aracımın titrediğini de hissettim. El ve ayak freni tutmaması üzerine ve yokuş aşağı arabanın hızlanması nedeniyle aracımı durduramadım ve yaşanan olay meydana geldi. Çarpmış olduğum insanları ve araçları hatırlamıyorum, yaşanan olay nedeniyle üzgünüm" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Savcılık Tuğba Ertuğrul'u "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA İKİ KİŞİ YERDE YATIYORDUŞüpheli Ertuğrul hakimlik sorgusunda "Etrafta insanlar olduğu için direksiyonu çok döndürmek istemedim. Dümdüz şekilde gittik ancak hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda iki kişi yerde yatıyordu. Son derece üzgünüm" dedi.

TUTUKLANDI

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması, görüntü kaydı ve kaza tespit tutanağında şüphelinin kusurlu bulunması gibi hususları dikkate alarak Tuğba Ertuğrul'un "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

- İstanbul