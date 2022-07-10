Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Üsküdar'da iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Mütevelli Çeşme Caddesi'nde Tuğba K. idaresindeki 34 DMC 261 plakalı otomobil, Hüseyin S'nin kullandığı 33 ABP 360 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Hüseyin S'nin kullandığı otomobildeki 2 çocuk ve 1 kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın etkisiyle şoka giren sürücü Tuğba K'yi, çevredeki vatandaşlar ile polis ve sağlık görevlileri sakinleştirdi.

Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Emin Tüysüzoğlu, daha önce de söz konusu noktada kazalar olduğunu belirterek, ana caddeye bağlanan yolda araçların yavaşlaması için kasisler yapılması gerektiğini söyledi.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından caddedeki trafik normale döndü.