ÜSKÜDAR'DA İKİ SÜRÜCÜDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA İKİ SÜRÜCÜDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

25.04.2022 08:49

ÜSKÜDAR'da trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

ÜSKÜDAR'da trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Bir sürücü diğerinin yanına silahıyla gitti. Sürücüler yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Üsküdar Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir sürücü elindeki silahla diğer sürücünün yanına gitti. Bunun üzerine diğer sürücü de otomobilinden indi ve taraflar yumruklaşmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA İKİ SÜRÜCÜDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
ÜSKÜDAR'DA İKİ SÜRÜCÜDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

YORUMLAR
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20 kişilik iki kız grubu birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu 20 kişilik iki kız grubu birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA İKİ SÜRÜCÜDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA İKİ SÜRÜCÜDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA - Son Dakika
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