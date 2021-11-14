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Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

14.11.2021 11:53

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde iki ticari taksi sürücüsü kavşak üzerinde kaza yaptı.

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde iki ticari taksi sürücüsü kavşak üzerinde kaza yaptı. Kavşağa hızla giren taksi sürücüsü kavşakta seyir halinde olan başka bir ticari taksiye çaptı. Çapmanın etkisiyle ters dönen taksi metrelerce sürüklendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde 06.00 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde bulunan Libadiye kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, Bulgurlu caddesinden hızla gelen 34 TES 06 Plakalı ticari taksi sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TGF 70 plakalı ticari taksiye sol taraftan hızla çarptı. Çapmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarak metrelerce sürüklendi. Ters dönerek sürüklenen araç içinde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yolcu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazanın akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik normal akışına döndü.

Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Tragger, Üsküdar, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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