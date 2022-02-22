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Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - Son Dakika

Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

22.02.2022 09:52

- Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok Üsküdar'da çıkışı olmayan kapıyı gören telefona sarılıyor Üsküdar'da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının, çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor.

- Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

Üsküdar'da çıkışı olmayan kapıyı gören telefona sarılıyor

İSTANBUL - Üsküdar'da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının, çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor. Kapının önünde balkon ya da merdiven bulunmadığını gören vatandaşlar cep telefonu ile ilginç yapıyı kayda alıyor.

Üsküdar'da, yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor. Binanın 1. katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor. Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Vatandaşlardan kimiyse ilginç yapıyı cep telefonu ile kayda alıyor.

"Gerçekten fıkra gibi"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, "Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık. Ayrıca oldukça eski bir bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yapar. Herkes de anlar ne olduğunu" diye konuştu.

Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok
Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok
Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

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Üsküdar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - Son Dakika


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