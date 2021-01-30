Üsküdar'da ilginç görüntü...Kamyonet üzerinde tekne taşıdı - Son Dakika

Üsküdar'da ilginç görüntü...Kamyonet üzerinde tekne taşıdı

İSTANBUL - Üsküdar'da kamyonet üzerinde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu. Trafikte insanların canını hiçe sayan sürücü kayığını otomobilinin üzerinde taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Beylerbeyi'nde 41 TN 370 plakalı kamyonet sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı. Kayıklı kamyonet, kısıtlama trafiğinde yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını kamyonet üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü.