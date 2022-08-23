Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu - Son Dakika
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Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu

23.08.2022 19:28

Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu Üsküdar'da bir vatandaş sahil şeridine park ettiği otomobil üzerinde uyuyakaldı.

Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu

İSTANBUL - Üsküdar'da bir vatandaş sahil şeridine park ettiği otomobil üzerinde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üstünde, bir diğer şahsın ise sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş park halindeki otomobil üzerinde uyudu. Araç üzerinde yatan şahsın yanı sıra arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyse sahilde kayalıklarda uyurken görüntülendi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uykusuna devam eden şahısların o anları kameraya yansıdı.

YORUMLAR
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Üsküdar sahilinde otomobilin üzerinde uyuyan şahıs şaşırttı Üsküdar sahilinde otomobilin üzerinde uyuyan şahıs şaşırttı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Yakın Arkadaşına Rekor İhale Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Yakın Arkadaşına Rekor İhale
Kaynak: İHA

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu - Son Dakika
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