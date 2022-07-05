Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

05.07.2022 04:39

Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi Üsküdar'da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi.

Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

İSTANBUL - Üsküdar'da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi.

Çökme, Üsküdar Kısıklı Hacı Arif Bey sokak ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanının Hacı Arif Bey sokak kısmında yol göçtü. Göçme sonrası 3 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde çalışma işlemleri sürüyor.

3 binada oturan vatandaşlar tahliye edildi

İnşaat alanında oluşan çökme sonrası polis ekipleri, çökme olan alandaki 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi. İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi - Son Dakika
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