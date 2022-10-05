Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı

05.10.2022 16:36

Üsküdar'da inşaat alanında oluşan göçükte toprakla beton duvar arasında sıkışan işçi kurtarıldı.

Üsküdar'da inşaat alanında oluşan göçükte toprakla beton duvar arasında sıkışan işçi kurtarıldı.

Acıbadem Mahallesi Postacı Sokak'ta inşaat yapılan bir alanda binanın perde duvarının yanındaki toprak çöktü.

Oluşan göçükte burada çalışma yapan işçi, toprakla beton duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenim ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

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Kaynak: AA

Acıbadem Mahallesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı - Son Dakika
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