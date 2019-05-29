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ÜSKÜDAR'DA İNŞAAT ÇALIŞMASINDA TARİHİ KALINTILAR BULUNDU

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ali AKSOYER - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar'da bir binanın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar bulundu.

ÜSKÜDAR'DA İNŞAAT ÇALIŞMASINDA TARİHİ KALINTILAR BULUNDU, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-  Ali AKSOYER - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Üsküdar'da bir binanın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar bulundu. 
Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes sokakta inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatılacağı öğrenildi. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirtildi.
Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Burası tescilli bir parsel. Tescilli parsel üzerinde tarihi bir yapı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi bir yapının olduğu gösteren bir parsel. Parselin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir tasarrufta bulunmuş tarihi kalıntıların üzerine bir apartman yapmaya karar vermişler. Bizde geldik incelemelerde bulundu ve tespitlerde bulunduk" dedi.
"Tescilli alanlarda temel kazısı yapılmadan önce İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yetkililerin gelip denetim yapılması gerekiyor" diyen Şahin, "Kanunen bunları yapmak zorundalar. Bundan sonraki süreçte inşaat durdurulur. Arkeoloji Müzesi'nden yetkililer gelir denetimlerini yaparlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-İnşaat alanından görüntü
-Tarihi kalıntılardan görüntü
-Serhat Şahin açıklamaları
-Alanın havadan görüntüleri
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:29 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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