Üsküdar'da İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğunda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Üsküdar'da İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğunda Erkek Cesedi Bulundu

Üsküdar'da İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğunda Erkek Cesedi Bulundu

30.05.2023 15:41

ÜSKÜDAR'da yapımı devam eden 7 katlı binanın su dolu asansör boşluğunda 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis çalışmaları sürdürüyor.

ÜSKÜDAR'da yapımı devam eden 7 katlı binanın su dolu asansör boşluğunda 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi. İddiaya  göre, öğle saatlerinde binanın su dolu asansör boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören işçiler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundaki sudan çıkarılan yaşlı adamın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında 60 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cenazesi İstanbul Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın inşaat işçisi olmadığı belirtilirken, kalacak yeri olmadığı için geceyi geçirmek üzere inşaata girdiği ve gece saatlerinde su dolu asansör boşluğuna düşme ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğunda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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