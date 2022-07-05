ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

05.07.2022 10:54

ÜSKÜDAR'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

ÜSKÜDAR'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen binada yaşayan Sinan Şahin "Uykudaydık, deprem olur gibi şiddetli bir gürültü oldu. Hemen çocuklarla kendimizi dışarı attık" dedi.

Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf\tKemal Sokak arasında bulunan bir inşaatın istinat duvarı saat 03.30 sıralarında çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ve zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği alan da güvenlik önlemi alırken, yetkililerin çalışması devam ediyor.

"DEPREM OLUYOR GİBİ BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

Tahliye edilen binada yaşayan Sinan Şahin "Uykudaydık, deprem olur gibi şiddetli bir gürültü oldu. Hemen çocuklarla kendimizi dışarı attık. Büyük korku ve panik yaşandı. Bina tahliye edildi. Elektrik, su, doğalgaz yok. Yetkililer 'bir otele yerleştiririz' dediler. Ekiplerin incelemesi devam ediyor" diye konuştu. Bir başka apartman sakini Süleyman Çevrem ise büyük bir korku yaşadıklarını söyleyerek "Yatıyorduk. Sesler gelmeye başladı. Aşağı indim baktım asfalt ayrılıyor, su patlamış. Arabam ordaydı, kenara çektim. İSKİ'ye haber verdik. Ondan sonra beton çökmeye başladı. Binayı boşalttık. Belediyenin eksperleri inceleme yapıyor" dedi.

Öte yandan çökmenin yaşandığı alan havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi. İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.
Kaynak: DHA

Hacı Arif Bey, Sinan Şahin, Kısıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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